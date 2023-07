„Ich bin auf einem guten Weg und kämpfe weiter“

Eine Lovestory gab ihm die Energie fürs Weitermachen

Seit der Diagnose sind eineinhalb Jahre vergangen. Erst in den letzten Wochen kann Pfeifenberger in der Wohnung „normal“ mit Walkingstöcken gehen, draußen braucht er noch Krücken. „Aber ich bin auf einem guten Weg.“ Er wird nie aufgeben: „Höre ich auf zu kämpfen, dann höre ich auf zu leben.“

Auch seinen Karrieretraum gibt er nicht auf: „Derzeit trainiere ich selbst, was halt geht. Und ich trainiere eine Gruppe - die wissen Bescheid, wollen aber mit mir arbeiten.“