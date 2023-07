Mutter soll in Justizanstalt eingeliefert werden

Nachdem eine Mutter am Montag in Absdorf (Niederösterreich) ihre beiden Kinder tötete und anschließend Suizid begehen wollte, waren am Dienstag weitere Ermittlungsschritte offen. Die Einlieferung der 36-jährigen Mutter in die Justizanstalt wurde verfügt. Einen Antrag auf U-Haft gibt es derzeit noch nicht.