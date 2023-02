Wenn Mütter töten - sechs unfassbare Fälle

Wie jener einer 42-jährigen Niederösterreicherin, die ihre 21 Jahre alte Tochter nicht nur getötet, sondern auch angezündet und zerstückelt hat. Oder jener einer 37-Jährigen, die ihre Kinder aus dem vierten Stock in Wien in die Tiefe gestoßen hat. Oder der einer Oberösterreicherin, deren 17-jährige Tochter verhungert ist. Prewein beschreibt nicht nur die Hintergründe der unfassbaren Dramen, sondern weiß auch, was die Täterinnen jetzt machen - ob sie noch in Haft, in Freiheit oder selbst tot sind.