Idee für neuen Klub kam in der Kirche

„Das große Problem ist, dass viele Kroaten im August oder kurz davor in den Urlaub fahren. Daher können wir zu Beginn nicht in Topbesetzung antreten.“ Wie es der Vereinsname vermuten lässt, besteht die Mannschaften zu 90 Prozent aus Kroaten. Dazu kommen ein Türke, ein Kenianer und ein Argentinier. Was dem ehemaligen ASK/PSV-Vizepräsidenten an der Multikultitruppe besonders gefällt: „Alle ziehen mit. Auch jene aus höheren Ligen, die schon Geld verdient haben.“ Bei Croatia verdient keiner etwas. „Wir wollen finanziell auf festen Beinen stehen und uns erst einmal etablieren.“