Neuerliches Gewitter in Österreich im Anmarsch

Den Einsatzkräften scheint wohl keine Verschnaufpause vergönnt zu sein, denn für Montag wurde nun eine Unwetterwarnung ausgesprochen. So soll am Nachmittag ein Unwettercluster mit Orkanböen von über 120 km/h hinwegfegen. In Wien, Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg und dem Nordburgenland soll es besonders ungemütlich werden.