Nach heißem Wochenbeginn: Abkühlung und Regen

Am Montag muss in der Westhälfte bereits am Vormittag mit ersten Schauern oder Gewittern gerechnet werden, die am Nachmittag noch intensiver werden und sich weiter ausbreiten. In der Osthälfte überwiegt während der ersten Tageshälfte noch sehr sonniges Wetter. Am Nachmittag und Abend kommt es dann in vielen Berglandregionen, aber teils auch im Flach- und Hügelland zu Schauern oder Gewittern. Nach 13 bis 21 Grad sind von West nach Ost 24 bis 35 Grad zu erwarten.