Neues Gold: Auf Autos folgen Mikrochips

26.500 Arbeitsplätze sollen entstehen

Mit an Bord ist die TU in Graz - hier entwirft man bereits Mikrochip-Designs. Auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen der Montanuni in Leoben sind auf Mikrochips spezialisiert. „Das ist wahrscheinlich das größte standortpolitische Projekt, das wir je hatten - und gerade für die Steiermark und Kärnten von enormer Wichtigkeit“, so Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung. Schon jetzt ist Österreich ist der viertgrößte Halbleiterproduzent der EU und an erster Stelle bei der Wertschöpfung pro Kopf. Allein das Infineon-Werk in Villach produziert 9,4 Milliarden Mikrochips. Mit dem Cluster will man an die erste Stelle innerhalb der EU. 26.500 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, vor allem in der Steiermark sowie in Kärnten.