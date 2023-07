Filip Misolic gegen Damir Dzumhur - ab 18 Uhr LIVE

Beim ATP-250-Turnier in Umag (Kroatien) will Österreichs Tennis-Hoffnung Filip Misolic den Sprung in den Hauptbewerb schaffen. Aufschlag für die zweite und damit finale Qualifikations-Runde ist für 18 Uhr geplant. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at verpassen Sie HIER kein Game!