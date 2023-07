Fremdenführer gegen Eintritt auf Wiens Friedhöfen

„Haben Sie an die Einheimischen gedacht?“

Die Fremdenführer stoßen sich nicht so sehr an der Akkreditierungsgebühr von 70 Euro, die sie selbst bei den Friedhöfen bezahlen müssen: Vielmehr ist es ihnen schlicht peinlich, Eintritt auch von Einheimischen verlangen zu müssen „Haben Sie daran gedacht, dass viele Einheimische, das heißt, Wiener und Wienerinnen, die diese Touren auch gerne buchen, die Friedhöfe ohnehin bezahlen durch Steuergeld und Grabgebühren?“, heißt es in einem Schreiben der Fremdenführer an ihre Kammervertreterin Gerti Schmidt.