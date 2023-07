Verdächtiger „Freibad-Nazi“ wanderte hinter Gitter

Weil zwei Braunauer Polizisten nach einer Anzeige zwar zum Bad gekommen waren, aber nur beim Drehkreuz warteten, bis die Bademeister den mutmaßlichen Neonazi „vorführten“ - was diese aber nicht taten -, und dann wieder gingen, war rasch auch politisch Feuer am Dach. Sogar eine parlamentarische Anfrage ist in Vorbereitung.