Justizminister wollen Telefonhilfe für Kriegsopfer

Organisierte Kriminalität bekämpfen

Ein weiteres Thema bei dem Treffen war der Kampf gegen organisierte Kriminalität. Debattiert wurde etwa, mit welcher Technologie die Polizei und Ermittlungsbehörden die Finanzierung krimineller Banden unterbinden könnte. Derzeit wickeln diese ihre Geschäfte immer häufiger über Kryptowährungen ab. Zudem ging es um Fragen, wie Ländern an EU-Außengrenzen in Krisensituationen geholfen werden kann.Ein Vorschlag war, dass Länder wie Deutschland und Österreich keine Migrantinnen und Migranten mehr in ihre Erstankunftsländer wie Spanien, Italien oder Griechenland zurückschicken können, sollten diese bereits selbst viele Migrantinnen und Migranten haben.