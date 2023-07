Österreich besser auf Erkältungszeit vorbereitet

Produktion im Inland halten

„Es ist toll, dass noch Mitgliedsunternehmen hier Produktionen haben“, sagte er außerdem. Manche Unternehmen hätten ungefähr vier Milliarden Euro in ihre Infrastruktur investiert. Generell sei es wirtschaftlich wichtig, die Industrie im Land zu halten, daran müsse in den kommenden Jahren verstärkt gearbeitet werden. In Österreich gibt es laut Raimon insgesamt auch „gute Infrastruktur sowie gute Medizinerinnen und Mediziner“, aber deren administrative Tätigkeiten müssten erleichtert werden. Auf diese Weise werde die Arbeit an der Patientin oder am Patienten wieder intensiviert.