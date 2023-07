Trotz Verdacht: Betrüger zockte jahrelang AMS ab

Konkret wird dem Verdächtigen vorgeworfen, sich vor vielen Jahren in die Türkei abgesetzt, jedoch immer noch Notstandshilfe in Österreich bezogen zu haben. Dazu gab er zum Schein mehrere Hauptwohnsitze in Innsbruck an, darunter auch Obdachlosenquartiere. Der heute 60-Jährige reiste nur ins Land, um die Anträge auf Sozialleistungen zu verlängern oder neu zu beantragen.