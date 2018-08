Überhitzte Akkus: Wie groß ist die Bedrohung?

Verletzungen und Brände keine Seltenheit

So erinnert sich der Experte auch an einen Unfall, bei dem einem Wiener ein Akku beim Transport im Hosensack in Flammen aufging, oder an den Akku eines E-Bikes, der beim Laden in einer Wohnung explodierte. Brennende Teile wurden herumgeschleudert. Unfälle, bei welchen sich Personen verbrennen und verletzen, gibt es immer wieder, massive Explosionen bleiben aber zum Glück die Ausnahme. Hübsch: „Allerdings beobachten wir von Jahr zu Jahr einen Anstieg von Bränden, die durch Akkus und Ladegeräte ausgelöst werden. Man sollte deshalb schon mit einem gewissen Respekt und mit Sorgfalt mit den Akkus umgehen.“