Bei der 10. Ballerfrauparty ging‘s heiß her!

Bereits zum 10. Mal ging die legendäre Ballerfrauparty in Kautzen im Bezirk Waidhofen an der Thaya über die Bühne. Das Besondere an dieser einzigartigen Sause? Bis vor Mitternacht dürfen Männer den Beachfloor nicht betreten. Außer jene, die für die Ladys die Hüllen fallen lassen ...