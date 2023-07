Büro-Komplex um 60 Millionen: „Ein Volltreffer“

Auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück befindet sich das ehemalige Gasthaus zur Endstation und eine Tankstelle, die auch künftig in das Gebäude integriert ist – immerhin ist Unternehmer Rudi Roth, Chef der nach ihm benannten Tankstellenkette, am Projekt beteiligt: „Mir war wichtig, dass die Tankstelle bleibt, weil es die letzte vor der Autobahn ist.“ Günther Lederhaas, Geschäftsführer der Granit, sprach beim Siegerprojekt von einem „Volltreffer“. Er will, dass die Hunderten Menschen, die einen Job haben werden, gerne dort arbeiten. Der Komplex wird zur Gänze für Büros genutzt werden.