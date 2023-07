Hohe Bäume erschweren Löscharbeiten auf Rhodos

Dennoch sei die Lage etwas besser als am Vortag, hieß es. In der Region Dervenochoria und in der Nähe der Stadt Loutraki gibt es zudem kleinere Brandherde, die aber voraussichtlich im Laufe des Tages gelöscht werden können. Die Feuerwehr schätzte die Waldbrandgefahr für Donnerstag geringer ein als in den Tagen zuvor, da die starken Winde nachließen. Entwarnung könne wegen der Trockenheit aber nicht gegeben werden.