Hoch „Cerberus“ heizt am Wochenende Europa ein

Hitze am Wochenende auch in Österreich

Nach den Unwettern in den vergangenen Tagen kehrt auch die Hitze in Österreich zurück: Am Wochenende werden im Land bis zu 37 Grad erwartet. Die Lage beruhigt sich aber nur kurz! „Das Wetter ist ab Sonntag gewitteranfällig“, so Nikolas Zimmermann, UBIMET-Meteorologe. Bis zu 35 Grad soll es noch im Süden und Osten des Landes haben, im Westen kühlt es mit einer Kaltfront schon ab. Im Tagesverlauf steigt dann die Gewitterwahrscheinlichkeit deutlich an.