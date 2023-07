Margot Robbie erweckt „Barbie“ zum Leben

Natürlich ist Margot Robbie in ihrer naiven Autoreflexivität bezaubernd, weil ganz einfach vom Typ her perfekt gewählt, aber der Geruch eines gigantischen Marketingcoups haftet dem „Blondbuster“ dennoch wie ein schweres Parfüm an! Schließlich hängen an dem gewinnträchtigen Genre gut 100 Produktpartnerschaften, von diversen Gadgets über modische Extravaganzen bis hin zu pinken Luxuslinern, die unsinkbar in See stechen - ganz abgesehen von der damit erneut in Gang gesetzten Puppen-Mania.