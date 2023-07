Mission Impossible & Co. in der Krone-Kritik

Ob das hohe Erzähltempo auch in Teil 2 des filmischen Mammutwerks (in gut einem Jahr!) zu halten sein wird, das wird sich zeigen. Denn schon jetzt bringt Regisseur McQuarrie immer mehr Gegenspieler in Stellung, so als würde er dem Faszinosum einer abstrakten, die Menschheit bedrohenden KI nicht ganz trauen. Auf seinen Star Tom Cruise, der einmal mehr bedingungslose Professionalität und maximale körperliche Fitness an den Tag legt, kann er sich jedenfalls verlassen. Weil dieser sich so ziemlich alles traut. Zur Not kann er ja immer noch die Reißleine ziehen!