Verfolgungsjagd in Wien endet mit fünf Verletzten

Lenker in Polizeigewahrsam

Kurze Zeit später konnten Beamte im Zuge einer Sofortfahndung den flüchtigen Pkw-Lenker im Bereich der Leberstraße ausfindig machen und festnehmen. Bei einer Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte vermutlich Kokain vorfinden. „Die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam“, teilt die Polizei Wien am Donnerstag mit.