Mehr illegale Einreisen an steirischer Grenze

Das schöne Wetter entlang der Balkan-Route kurbelt das Schlepper-Unwesen an: Die Zahl der Aufgriffe von Illegalen an der weiß-grünen Staatsgrenze steigt – verglichen mit dem Vorjahr – dramatisch an! Seit Mai registrierte die steirische Polizei um 60 Prozent mehr Aufgriffe von Menschen, die ohne gültige Ausweisdokumente oder Aufenthaltstitel nach Österreich einreisen wollen. Allein in den ersten Juliwochen waren es 52, im Schnitt sind es 40 bis 50 pro Monat.