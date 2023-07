Schwarzfahrer und Schwager logen nach Autounfall

Die beiden Schwager müssen sich nach einem schweren Unfall in Windhaag bei Perg vor Gericht verantworten, der jüngere ist nun verurteilt worden. Der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige hatte sich – ohne Führerschein und ohne Fahrpraxis – hinters Steuer des Pkw seines 35-jährigen Schwagers gesetzt. In Windhaag bei Perg war die Spritztour an einem Wohnhaus zu Ende gewesen, ein 23-jähriger Beifahrer hatte ein Schädelhirntrauma und Wirbelbrüche erlitten, die Schneidezähne waren ausgeschlagen.