Was beim AMS NÖ in „Kern“-Bereichen gleich bleibt

Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Ziel ist es, in NÖ bis Jahresende 30 Prozent weniger Langzeitarbeitslose als im Vorjahr zu haben. 2857 wurden dazu heuer bisher in einen Job gebracht. Mit über 2000 Pflichtschulabsolventen wurde eine Qualifizierungsoffensive gestartet. Zudem bekennt sich Kern zu den Förderprogrammen, denn eine Studie über die letzten sechs Jahre zeige, dass die Integration am Arbeitsmarkt von Teilnehmern geförderter Programme zu 20 Prozent erfolgreicher sei, als die von nicht geförderten Personen.