ÖFB-Ladys gingen zum EM-Auftakt unter

Die ÖFB-Damen starteten mit einer 0:6-Niederlage gegen Deutschland in die U19-EM in Belgien. Nachdem die rot-weiß-roten Ladys in den Vorrunden des Turniers gegen den großen Nachbarn noch mit 2:1 gewonnen hatten, wussten die Deutschen dieses Mal wohl, was auf sie zukommt.