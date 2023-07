Wut über Raststättenpreise: „Ohne Scham abgezockt“

Unser Test der vier größten Raststättenketten an Österreichs Autobahnen hat einen Leser derart in Rage versetzt, dass er uns einen Wut-Brief schrieb. In diesem unterstreicht er nicht nur mit gepfefferten Worten den Wucher, er berichtet auch aus seinem Erfahrungsschatz als Fernfahrer - und wie er und seine Kollegen sich zu helfen wissen. Plus: Deshalb „müssen“ die Preise an den Raststätten so hoch sein - sagen die Betreiber.