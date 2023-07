Peta bemängelt Tierschutz am „Gladiator 2“-Set

Wie „TMZ“ berichtete, soll der Regisseur jedoch nicht der einzige Beteiligte sein, der so einen Brief erhalten haben soll. Peta wandte sich mit ihrem Anliegen angeblich sogar an die hochkarätige Besetzung des Films selbst, darunter Schauspieler wie Pedro Pascal, Denzel Washington und Paul Mescal. Ob diese den Brief auch wirklich bekommen und gelesen haben, ist bisher unklar.