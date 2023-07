Altach will jetzt in die Champions League

Am Mittwoch ist es so weit! Um 18.30 Uhr bitten Trainer Bernhard Summer und sein neuer Co Jakob Jakob erstmals wieder zum Training. Nach der „Traumsaison“, mit dem Einzug ins ÖFB-Cupfinale, Rang drei in der Liga und dem historischen Sieg bei Abo-Meister St. Pölten, sind die Erwartungen gewachsen. Nicht nur bei den Fans.