40 Anzeigen nach Kontrolle von Tiertransporten

Auf Nachfrage der „Krone“ stellten die Beamten aber klar, dass in 95 Prozent der Fälle das Tierwohl nicht betroffen war. „Es handelte sich um nicht typisierte Teile oder abgefahrene Reifen“, heißt es von der Landespolizeidirektion. Nur in einem Fall wurde die vorgeschriebene Stellfläche für die transportierten Tiere unterschritten, allerdings in einem geringen Ausmaß, „die Tiere waren nicht eingepfercht“.