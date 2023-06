Männer, was ist denn nur los mit euch?

Pfeffersprays in der Handtasche, Frauenberatungsangebote auf dem Kassenzettel von MPreis, Selbstverteidigungskurse für Mädchen, Frauenparkplätze - das alles ist notwendig. In dem Sinne, dass es eine Not abwenden soll, denn die Statistik zu Gewalt an Frauen in Österreich ist traurig: Jede dritte ist von Gewalt betroffen, körperlich, verbal, sexuell.