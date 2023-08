Erleben Sie eine Wanderung bei Supervollmond

Tauchen Sie in die Welt der Sterne ein und spüren Sie die Magie der Nacht! Am Abend des 31. August steht unser Mond von der Erde weniger als 360.000 Kilometer entfernt - damit ist er tatsächlich etwas größer als normal. Ein Anblick, der staunen lässt. Die idyllische Waldviertler Landschaft wird vom sanften Licht des Mondes erleuchtet und auch die Bäume und Felder nehmen einen mystischen Anblick an.