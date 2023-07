„Brotpiloten“ geben Brot in Wien zweite Chance

Die Theken in den Bäckereien sind oft bis spätabends gut gefüllt. Was nicht verkauft wird, landet folglich oft im Müll. Hier setzen die „Brotpiloten“ an. Bereits seit vier Jahren sind sie in Wien im Einsatz. Die Freiwilligen holen pro Woche etwa 200 bis 300 Kilo unverkauftes Brot aus zwei Wiener Bäckereien ab und geben es gegen eine kleine Spende im TüWs’s-Hofladen (mittwochs und donnerstags) bzw. am Bauernmarkt am Yppenplatz (samstags) weiter.