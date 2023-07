Alcaraz: „... sonst enttäuschst du das Publikum“

„Es ist ein Traum, der wahr wurde. Es ist so schön, zu gewinnen, aber auch wenn ich verloren hätte, könnte ich sehr stolz auf mich sein. Gegen eine Legende wie Djokovic vor so einer Kulisse zu spielen, ist unglaublich“, gab Alcaraz im Anschluss an das Duell einen Einblick in seine Gefühlswelt. Er sei sehr stolz auf sich, sein Team und all die Arbeit, die in den vergangenen Wochen geleistet worden war.