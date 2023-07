Vadlau sucht bis zur WM einen „kühlen Kopf“

Voller Adrenalin am Start

Die Überquerung der Startlinie wird dabei nicht etwa per Laser, sondern mit freiem Auge gemessen. „Da kannst du auch Pech haben. Wenn du am Start voller Adrenalin bist und die anderen Boote Gas geben, braucht es einen kühlen Kopf. Ein guter Start macht 70 Prozent des Rennens aus“, weiß Lara. "Aber wir müssen uns zurückhalten - wie man sieht, kann ein Frühstart zu viel am Ende den Sieg kosten.