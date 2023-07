Ein paar unbeschwerte Tage für ukrainische Kinder

Baden, Singen und seelische Betreuung

ADRA unterstützt in über 118 Ländern Menschen in Katastrophensituationen sowie durch nachhaltige Entwicklungsprojekte - ganz unabhängig von der politischen oder religiösen Zugehörigkeit. Die Aktivitäten auf den Camps, welche in Kärnten, Salzburg, Vorarlberg und Oberösterreich stattfinden, reichen von Basteln und Singen bis Klettern, Baden und Sitzen am Lagerfeuer - auch psychologische Betreuung gibt es.