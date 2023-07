Streik in Italien: Hunderte Flüge gecancelt

Die Piloten der Fluggesellschaft Malta Air streiken am Samstag von 12 Uhr bis 16 Uhr. Ebenfalls am Samstag treten die Piloten und Flugbegleiter von Vueling von 10 bis 18 Uhr in den Ausstand. Die italienischen Gewerkschaften haben zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, „weil das Unternehmen nicht bereit ist, gesunde und konstruktive Arbeitsbeziehungen mit den Gewerkschaften aufzubauen“.