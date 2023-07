Streiks in Italien: Auch Österreich ist betroffen

In Italien hat am Donnerstag ein Streik im Bahnverkehr begonnen. Hunderte Bahnverbindungen wurden gestrichen. Auch in Österreich könnte der Streik spürbar werden. Es sei „mit Zugausfällen und Verspätungen“ zu rechnen, teilten die ÖBB mit. Reisende werden ersucht, sich vor Fahrtantritt über Änderungen zu erkundigen. Am Samstag folgt dann ein italienischer Flugstreik. Der Flughafen Wien schließt Auswirkungen nicht aus.