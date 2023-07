Auffahrunfall mit drei Pkw fordert eine Verletzte

Viel Blechsalat und eine verletzte Frau: So lautet die Bilanz eines Unfalles auf der Fernpassbundesstraße in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst am Freitag. Weil ein Pkw-Lenker vor einem Schutzweg angehalten hatte, kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei anderen Fahrzeugen.