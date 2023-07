Sohn von Ortschefin stürzte am Berg in Tiefe

Wenn das eigene Kind ums Leben kommt, ist es wohl der schlimmste Schicksalsschlag, den Eltern erleiden können - die Bürgermeisterin kleinen Gemeinde musste genau diese Tragödie erleben. Ihr Sohn (33) war am Wochenende in den Bergen Osttirols tödlich verunglückt. „Sie hat mich am Montag von dem Unfall in Kenntnis gesetzt“, bestätigte Klaus Mühlbacher, Bezirksobmann der ÖVP, auf „Krone“-Anfrage.