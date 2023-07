US-Nachwuchsspielerin (20) tot in Haus gefunden

Am Montagmorgen soll die Polizei von Las Cruces in New Mexiko Chaverria gerufen worden sein, als die Rettungskräfte wenig später am Haus der Verteidigerin eintrafen, war Chaverria bereits tot. „Gestern haben wir eine wunderbare junge Frau verloren, und wir sind zutiefst traurig über das vorzeitige Ableben eines Mitglieds unserer Aggie-Familie. Thalia hatte eine lebhafte Persönlichkeit und alle, die das Glück hatten, Zeit mit ihr zu verbringen, wussten, dass sie eine glänzende Zukunft vor sich hatte“, verkündete Mario Moccia, der Sportchef der Mexico State University, für die die junge Frau spielte.