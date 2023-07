„Vielleicht hab ich Richard das Leben gerettet“

Blankes Entsetzen herrscht nach dem Mord im thailändischen Pattaya: Ein Deutscher (62) war tot in einer Gefriertruhe aufgefunden worden, zerstückelt in 13 Teile, nachdem eine hohe Geldsumme von seinem Konto behoben worden war. Drei Verdächtige, darunter eine Frau, sind in Haft.