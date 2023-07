Serbien: Anti-Kriegs-Aktivist darf nicht einreisen

Einem seit mehreren Jahren in Serbien lebenden russischen Staatsbürger ist am Donnerstag die Einreise ins Land untersagt worden. Er befinde sich derzeit in einer Hafteinrichtung des Belgrader Flughafens, weil er sich weigerte, das Land per Flugzeug zu verlassen, erklärte der bekannte Anti-Kriegs-Aktivist Pjotr Nikitin auf seiner Facebook-Seite.