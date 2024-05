Bei Skiunfall Ausrüstung und Bewusstsein verloren

Verheerender Skiunfall am Freitag am Stubaier Gletscher in Tirol: Ein 63-jähriger Deutscher kollidierte auf der Piste mit einem Einheimischen (37). Während Ersterer durch die Wucht des Zusammenstoßes seine gesamte Ausrüstung verlor und leicht verletzt wurde, erwischte es den 37-Jährigen schlimmer: Er verlor das Bewusstsein und erlitt schwere Verletzungen.