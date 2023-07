Neuer Job für einstigen Boss der Energie AG?

Im Dezember Pension angetreten

Gemunkelt wird, dass ein neuer starker Mann Werner Steinecker, ehemaliger Generaldirektor der Energie AG, wird. Der 66-Jährige verabschiedet sich im Dezember in den Ruhestand. Er war über 40 Jahre in der Energie-Branche tätig. Zu den Spekulationen wollte sich Zwielehner nicht äußern. Nur so viel: Steinecker wäre ein absoluter Glücksfall. Gemeinsam mit dem 2022 engagierten Geschäftsführer Friedrich Pöttinger (zuvor Wels Strom) hätte die Energie Ried zwei Top-Manager aus der Energiebranche an Bord.