Energiepreise: Unser Wirtschaftsstandort in Gefahr

Forderungen an die Politik

Österreich sei von der Energiekrise stärker betroffen als andere Länder, da die Abhängigkeit von russischen Gasimporten groß und die Strompreise höher als etwa in Deutschland seien. Die Politik müsse daher den Umbau der Industrie hin zu Erneuerbaren unterstützen und für bessere Rahmenbedingungen sorgen, etwa durch ein wirksames Klimaschutzgesetz, so Felbermayr.