Krise am Bau: Wandern nun die Mitarbeiter ab?

„Das ist eigentlich Wahnsinn“

Kleine und mittelgroße Unternehmen trennen sich bereits von Mitarbeitern - und das im Sommer, in dem normal die Hochsaison am Bau ist. „Das ist eigentlich Wahnsinn“, sinniert der ehemalige Swietelsky-Manager. Und weiter: „Vor drei Monaten hätte ich noch gesagt, dass es am Bau einen Arbeitskräftemangel gibt - doch das Problem hat sich mittlerweile gelöst.“