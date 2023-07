Bayern denken schon an zwei Kane-Alternativen

Neuer zurück

Ein weiteres großes personelles Fragezeichen beim FC Bayern steht hinter Manuel Neuer. Der Torhüter ist zwar aktiver Spieler beim deutschen Rekordmeister, hat jedoch seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember kein Spiel mehr bestritten. Am Donnerstag starten die Bayern offiziell in die Vorbereitung, Neuer trainiert inzwischen individuell. Bis zum Bundesliga-Start am 18. August will der Keeper aber wieder die Nummer eins im Münchner Tor sein. „Mir geht‘s super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen“, hatte Neuer kürzlich der Mediengruppe „Münchner Merkur“ gesagt.