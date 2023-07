EPU: Chef und einziger Mitarbeiter zugleich

Über 13.000 Unternehmer

Im Burgenland sind sie noch stärker vertreten. Ende 2022 waren knapp 64 Prozent der Wirtschaftstreibenden Chef und einziger Mitarbeiter zugleich. 13.323 dieser „All in one-Unternehmer“ gibt es im östlichsten Bundesland. Die Wirtschaftskammer bietet für sie eine Reihe an Serviceleistungen und Informationen an.