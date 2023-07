Zwei Kinder in Becken in Italien gestürzt - tot

Feuerwehr und Taucher bargen nach einer mehrstündigen Suchaktion die leblosen Körper der beiden rumänischen Buben, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. Zuvor waren sie in ein etwa drei Meter tiefes Becken auf einem Bauernhof in Manfredonia in der süditalienischen Adria-Region Apulien gefallen. Vermutet wird, dass sich die Brüder Zutritt zum Bewässerungsbecken verschafft haben, weil sie eine Abkühlung vor der Hitze suchten.