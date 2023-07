Frau in Mariazell aus alpiner Notlage gerettet

Freund in Ungarn alarmiert

Die 30-Jährige gab auch ihrem Freund in Ungarn über ihre Notlage Bescheid. Dieser nahm irrtümlicherweise an, dass er die Rettungskette in Gang setzen solle. Der Mann informierte die ungarischen Behörden, die wiederum den Notruf gegen 20.45 Uhr nach Österreich leiteten. Bei der Übermittlung der Daten dürften jedoch falsche Koordinaten weitergegeben worden sein. Deshalb konnte dieser Einsatz nicht sofort mit der Ungarin in Verbindung gebracht werden. Erneut wurden Suchtrupps in Richtung der angegebenen Koordinaten geschickt. Über zahlreiche Umwege durch die Alpine Einsatzgruppe Hochsteiermark konnte die Lage letztendlich abgeklärt werden. Es handelte sich hierbei um eine parallele Alarmierung über die Staatsgrenzen hinweg.